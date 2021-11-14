نجم النصر السابق لحمدالله: كرة القدم جماعية، الكيان هو الأهم

عاد عبد الرزاق حمدالله نجم النصر إلى العاصمة السعودية الرياض وانخرط في التدريبات الجماعية مع زملائه استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وذلك بعد استغلال الإجازة التي حصل عليها اللاعبون في السفر لزيارة عائلته.

حمدالله ومنذ انضمامه للنصر صيف 2018 عُرف عنه طلبه الكثير من الإجازات للسفر لزيارة عائلته وتحديدًا والدته التي تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عرضه ذلك كثيرًا للانتقاد خاصة أن سفره يكون أحيانًا في ظل حاجة الفريق لخدماته.

ماذا قال نجم النصر السابق عن إجازات حمدالله؟

هاشم سرور نجم النصر السابق انضم لقائمة منتقدي "إجازات" حمدالله، لكن أسبابه كانت مختلفة، خاصة أن السفر تلك المرة كان خلال فترة توقف الدوري السعودي لارتباط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

سرور يرى أن تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية يُقلل من انسجامه مع زملائه، وقد أكد أن حديثه يأتي من باب الحفاظ على مصالح النصر وليس لمجرد انتقاد اللاعب أو توجيه أي اتهامات له.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "كثر إجازات حمدالله تفقد اللاعبين التأقلم والانسجام مع هداف الفريق ... كرة القدم جماعية وإلا كان كل واحد يتمرن لحاله والوعد الملعب".

وأضاف في تغريدة أخرى "تغريدة لفائدة النصر، وليست ضد اللاعب ومن لم يستوعب عليه أن يفهم أن مصلحة النصر هي الأهم بالنسبة لي وكل مشجع يعشق النصر الكيان".

تغريدة لفائدة النصر. وليست

ضد اللاعب ومن لم يستوعب

عليه ان يفهم

ان مصلحة النصر هي الاهم

بالنسبة لي وكل مشجع يعشق

النصر الكيان ✋ — هاشم سرور (@Hashem_S6) November 14, 2021

أزمات النصر .. عرض متواصل منذ الخسارة أمام الهلال

يعيش النصر أيامًا صعبة للغاية منذ الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ خسر 8 نقاط متتالية في الدوري السعودي مما أبعده إلى المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.

الإدارة النصراوية أقالت مؤخرًا المدرب بيدرو إيمانويل رغم أن تعيينه كان قبل أقل من شهر، ووافقت كذلك على استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق، وفي انتظار الإعلام عن بديليهما.

الحديث زاد في الإعلام حول اللاعبين، سواء إجازات حمدالله ومستواه الفني أو رغبة أندرسون تاليسكا في الرحيل أو المشاكل بين اللاعبين المحليين والأجانب .. كل ذلك ظهر على السطح بعد الخروج من آسيا والذي فيما يبدو جرحًا مازال ينزف.

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