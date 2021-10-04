عبد الرحيم حمد الله يرفض الصمت أمام أزمات عبد الرزاق بالنصر

إن كان المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، يواصل صمته الإعلامي تجاه ما يحدث داخل النادي، فإن شقيقه ووكيله السابق "عبد الرحيم"، يرفض تجاهل ما يحدث، ويكشف الأمور للجمهور.

شقيق حمد الله وأزمة عبد الغني:

الإعلام خلال الأيام الماضية، كان يتحدث كثيرًا عن وجود أزمة بين المهاجم المغربي وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي.

بعض الإعلاميين أكدوا أن السبب الرئيس لأزمات حمد الله بالعالمي، هي خلافاته مع عبد الغني، مشددين على أن الأزمات ستتصاعد طالما اجتمع الثنائي في النادي.

لكن على الملأ، دافع حسين عبد الغني عن المغربي، بعدما أهدر ضربة جزاء في الكلاسيكو أمام الاتحاد، مبررًا ذلك بأن إضاعة الجزائيات واردة الحدوث وأنه لا داعٍ للهجوم الشديد على حمد الله.

شقيق حمد الله أكد رواية الإعلاميين، ملمحًا لوجود أزمة فعلية بين اللاعب والمدير التنفيذي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". (طالع التفاصيل)

عقوبة قاسية على حمد الله:

شقيق عبد الرزاق يواصل كشفه للمستور في النادي العاصمي، إذ أعلن اليوم الإثنين، عن توقيع عقوبة قاسية على اللاعب من قبل إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر.

وكتب عبد الرحيم، عبر "انستجرام": "قبل عشرة أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر يقرر خصم 40% من راتب حمد الله بالموسم الجديد!".

ولم يكشف وكيل المغربي السابق عن أي تفاصيل حول سبب العقوبة، ليترك عديد علامات الاستفهام عند جمهور العالمي.

حمد الله جاهز لمواجهة الوحدة:

العالمي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي في 16 من أكتوبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، بربع النهائي القاري.

وكان حمد الله قد غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة بالدوري المحلي أمام أبها، بداعي معاناته من شد عضلي.

التقارير الصحفية أكدت أن المغربي أصبح جاهزًا للقاء الوحدة، بعدما حصل على راحة سلبية خلال الأيام الماضية.

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