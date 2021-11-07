"حمدالله يعيش موسمه الأخير مع النصر، لن يُجدد عقده"

يُحيط الغموض بمستقبل المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد حتى الآن ولا حديث عن تطور إيجابي في المفاوضات بين الطرفين.

حمدالله انضم للفريق السعودي صيف 2018، وقد أدى موسمين رائعين حصل فيهما على لقب هداف الدوري وتُوج في الأول باللقب الثمين على حساب الهلال، ولكنه تراجع في الموسم الثالث لعدة أسباب منها مشاكله خارج الملعب والإصابات.

ويعيش صاحب الـ31 عامًا موسمًا متذبذبًا في 2021-2022، حيث اكتفى بإحراز 3 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا وقد تعرض لانتقادات جماهيرية كثيرة لتراجع مستواه وأرقامه.

ورغم تلك الانتقادات إلا أن الأغلب يعترف تمامًا بأن حمدالله يبقى أفضل من فينسنت أبو بكر الذي لم يستغل الفرص التي سنحت له وآخرها خلال مباراة الشباب، حيث لم ينجح في الوصول إلى مرمى الليوث وخرج مع زملائه خاسرًا اللقاء بهدف هتان باهبري.

الصحفي عمر الكاملي وخلال حديثه لإذاعة ألف ألف أكد نقلًا عن مصادره الخاصة أن حمدالله يعيش موسمه الأخير مع النصر، مشددًا على أن الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر لن تُجدد عقده.