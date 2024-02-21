أخبار الهلال اليوم | وقوع نجم الزعيم في فخ "رمضان" .. وإحراج عضو شرف!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024.

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عكس جميع التقارير .. نيمار يفجر أكبر مفاجأة عن مستقبله مع الهلال

فجّر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

أزمة تضرب القمة الآسيوية .. جماهير الهلال تشتعل غضبًا قبل مواجهة سباهان أصفهان!

سيطر الغضب على جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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تهكم على "بيئة النصر" ووصف ياسر المسحل بـ"الجبان" .. "الهادئ" فهد بن نافل عندما يقصف جبهات خصومه!

هادئ، أنيق في تصريحاته، ظهوره قليل، وإن فعل فأعلم أن الأمر جلل؛ إما أن فريقه حقق بطولة وخرج للاحتفال، أو أن مجلسه وصل لإنجاز ما، أو ما شابه.. "اقرأ التفاصيل"

بعد تقليله من جماهير النصر .. رابطة الدوري السعودي تحرج عضو شرف الهلال برد رسمي!

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حسن الناقور؛ عضو شرف نادي الهلال، في موقف محرج بعد يومين فقط من سخريته من جماهيرية النصر. "اقرأ التفاصيل"

تطورات مهمة في إصابة العويس .. وتحديد مدة غياب محمد البريك عن الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي، "مدة" غياب نجمه محمد البريك، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، والذي تعرض للإصابة أمام الرائد. "اقرأ التفاصيل"

فرصة النصراويين للثأر .. نجم الهلال أحد ضحايا "مقالب" رامز جلال في رمضان 2024

بات برنامج رامز جلال المختص بالمقالب أحد أهم البرامج التلفزية المنتظرة في شهر رمضان الكريم، وقد اعتاد النجم المصري اصطياد نجوم كرة القدم في شباك مقالبه المثيرة للجدل. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يحذر من "الإقصاء الآسيوي" أمام سباهان .. ومحمد كنو يكشف سرًا عن نجوم الهلال

حذر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، نجوم فريقه؛ من "الإقصاء" من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام سباهان أصفهان الإيراني. "اقرأ التفاصيل"

مدرب سباهان يهدد الهلال بـ"التاريخ" .. ويقدم وعدًا إلى عشاق كرة القدم

قدّم البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لنادي سباهان أصفهان الإيراني، وعدًا إلى عشاق كرة القدم، قبل مواجهة الهلال السعودي "المرتقبة". "اقرأ التفاصيل"

مقابل 162 مليون ريال .. الهلال يستعد للتعاقد مع نجم برازيلي جديد

رصد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، صفقة برازيلية جديدة؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

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