جيسوس يحذر من "الإقصاء الآسيوي" أمام سباهان .. ومحمد كنو يكشف سرًا عن نجوم الهلال

قمة آسيوية مرتقبة بين الهلال وسباهان أصفهان..

حذر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، نجوم فريقه؛ من "الإقصاء" من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام سباهان أصفهان الإيراني.

الهلال يستضيف مساء غدٍ الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، نظيره سباهان أصفهان، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث فاز الزعيم "ذهابًا" في إيران، بثلاثة أهداف لواحد.

وعلى الرغم من الفوز الكبير ذهابًا.. قال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب: "لقد أظهر الفريق الإيراني، أنه منافس صعب للغاية.. لذلك علينا الحذر واللعب بجدية، وإظهار أفضل ما لدينا".

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وشدد المدير الفني البرتغالي المخضرم، على أن الهلال عانى كثيرًا في مباراة الذهاب أمام سباهان؛ لذلك فإن التأهل إلى ربع النهائي الآسيوي، لم يُحسم بعد.

وأكد جورج جيسوس، على أنه يغير من خطته في كل مباراة، على حسب المنافس وظروف المواجهة نفسها؛ قائلًا: "التطور الحاصل اليوم في كرة القدم، وتحديدًا على مستوى المدربين، يحتم علينا وضع أساليب لعب متعددة".

ومن ناحيته.. أشار محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الهلالي، إلى أنه وجميع زملائه في قلعة الزعيم، لديهم الشغف؛ لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، التي وصلت إلى 22 مباراة متتالية.

كنو تعهد باللعب بكل جدية أمام سباهان في مباراة الإياب، على الرغم من الفوز الكبير ذهابًا؛ خاصة أن الهدف الأول هو التتويج بدوري أبطال آسيا، كاشفًا عن أن نجوم الهلال ينظرون إلى هذا اللقب، كما لو أنهم لم يحصلوا عليه من قبل، وأنه سيكون الأول في مسيرتهم الكروية.

وعن الصفقات العالمية في الفريق وتأثيرها عليه.. قال نجم نادي الهلال: "إنها فرصة كبيرة للغاية، أن يتواجد معنا مثل هؤلاء اللاعبين.. نحن نتعلم ونستفاد منهم كثيرًا".