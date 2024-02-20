أزمة تضرب القمة الآسيوية .. جماهير الهلال تشتعل غضبًا قبل مواجهة سباهان أصفهان!

أزمة جماهيرية قبل قمة الهلال وسباهان أصفهان..

سيطر الغضب على جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال يستضيف سباهان أصفهان، مساء يوم الخميس القادم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث فاز الزعيم "ذهابًا" في إيران، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وبعد دقائق من طرح التذاكر.. ثارت الجماهير الهلالية "غاضبة"، وسط مطالبات بـ"مقاطعة" الحضور إلى الملعب؛ نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ على حد وصفهم.

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وتبدأ أسعار تذاكر المباراة المرتقبة بين نادي الهلال ونظيره سباهان أصفهان، من 115 ريال سعودي وصولًا إلى 5 آلاف و570 ريالًا.

وسيواصل الهلال في مباراته أمام الفريق الإيراني، سعيه لكسر الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والمسجلة باسم نادي ذا نيو سينتس الويلزي "27 فوزًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وصل بعد فوزه على الرائد في المباراة الماضية، إلى 22 انتصارًا متتاليًا بمختلف المسابقات.