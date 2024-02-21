مدرب سباهان يهدد الهلال بـ"التاريخ" .. ويقدم وعدًا إلى عشاق كرة القدم

تصريحات مدرب سباهان أصفهان قبل قمة الهلال الآسيوية..

قدّم البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لنادي سباهان أصفهان الإيراني، وعدًا إلى عشاق كرة القدم، قبل مواجهة الهلال السعودي "المرتقبة".

الهلال يستضيف مساء غدٍ الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، نظيره سباهان أصفهان، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث فاز الزعيم "ذهابًا" في إيران، بثلاثة أهداف لواحد.

ووعد مورايس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عشاق كرة القدم، بمشاهدة لقاء ممتع بين الفريقين؛ خاصة أن الزعيم يملك نجومًا عالميين في صفوفه.

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وأعرب المدرب البرتغالي، عن ثقته في إمكانية خطف فريقه بطاقة التأهل لربع النهائي الآسيوي، على الرغم من الخسارة القاسية على أرضه، في مباراة الذهاب.

خوسيه مورايس قال: "هُناك فرق سبق وأن خسرت في لقاء الذهاب بنفس النتيجة (1-3) تاريخيًا، وعادت في مباراة الإياب وخطفت بطاقة التأهل.. ربما يحدث لنا ذلك".

وفي نهاية حديثه.. أكد مورايس الذي سبق وأن درب الهلال لـ"فترة قصيرة"، على سعادته بالتواجد في العاصمة السعودية من جديد، ووسط جماهير الفريق الأزرق، الذي يكن لهم احترامًا كبيرًا للغاية.