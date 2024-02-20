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زهيرة عادل

بعد تقليله من جماهير النصر .. رابطة الدوري السعودي تحرج عضو شرف الهلال برد رسمي!

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عضو شرف الهلال وضع نفسه في موقف محرج أمام الرابطة!

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وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حسن الناقور؛ عضو شرف نادي الهلال، في موقف محرج بعد يومين فقط من سخريته من جماهيرية النصر.

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الناقور كان قد تهكم على جماهيرية العالمي بفيديو نشره من مواجهته أمام الفتح الأخيرة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن، في ظل مشاركة عمال الملعب في رفع "التيفو" أثناء اللقاء، بداعي قلة الحضور الجماهيري.

لكن المفاجأة كشف عنها حساب الرابطة الرسمي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ أكد أن جمهور النصر هو الأكثر حضورًا في تلك الجولة من بين كافة الأندية ومن بينها الهلال إلا أنه لم يكشف تحديدًا عن عدد الحضور.

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يذكر أن النصر يحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، خلف الهلال؛ المتصدر برصيد 56 نقطة.

ويستعد العالمي لمواجهة الفيحاء السعودي اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الأول بهدف نظيف.

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