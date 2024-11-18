أخبار الهلال اليوم | رفض برازيلي جديد لنيمار، ورد رسمي على انتقال ميسي للدوري السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 نوفمبر 2024.
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"مثل ميسي وأفضل من رونالدو لكنه دمر مسيرته" .. رئيس نادٍ برازيلي جديد يرفض ضم نيمار
مستقبل نجم الهلال مازال محاطًا بالغموض
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"أرادوا فسخ عقده في هذا التوقيت" .. قصة نيمار تشهد كواليس جديدة والهلال يخطط لصفقة شتوية
عقد نيمار ينتهي مع الهلال في صيف 2025..
"مستقبل نيمار" يتحول إلى صراع عالمي .. إعلامي برازيلي يتحدى سخرية محامي اللاعب ونفي وكيله بالعودة إلى سانتوس!
الأمر يحتاج إلى رد رسمي من نيمار..
"تقليص فارق بطولات الدوري مع الهلال" .. لجنة التوثيق تحضر مفاجأة تاريخية إلى النصر والاتحاد
مفاجأة لجماهير النصر والاتحاد..
"انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي قبل الاعتزال" .. رد رسمي على ضم قائد إنتر ميامي!
رفض عرضًا خرافيًا من الهلال قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023..
"صدق أنك ستفوز بالبالون دور" .. نصيحة ذهبية من خاليدو كوليبالي إلى مهاجم تشيلسي
نجم الهلال يتحدث عن مواطنه
"دفعت ثمن قرار متسرع" .. وليد الفراج يُوجه رسالة إلى جمهور "أكشن مع وليد"
الإعلامي السعودي المخضرم غاب عن حلقة أمس السبت
من قلب ميلان .. رسالة نجم تؤكد جدية اقتراب نيمار من الرحيل عن الهلال
إشارة جديدة على رحيل النجم البرازيلي عن الفريق السعودي
"نيمار جاهز للعودة إلى سانتوس" .. تطور مفاجئ يقرب نجم الهلال من مغادرة الدوري السعودي!
الحديث عن رحيل نيمار لن يتوقف..
"الدوري السعودي سيختلف تمامًا في 2027" .. تحذير شديد اللهجة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي
الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم