أخبار الهلال اليوم | اعتراض نصراوي لعدم إيقاف نجم الزعيم .. والكشف عن حقيقة التحرك لضم فينيسيوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 23 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 23 يناير 2025

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"خاطر بفقدان بصره ولعب رغم الورم!" .. كواليس تضحيات سالم الدوسري من أجل الوطن

سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ربما يكون من أكثر اللاعبين السعوديين الذين تعرضوا للتشكيك في ولائهم للمنتخب الوطني، مع اتهامات مستمرة بـ"التخاذل" والتهرب من معسكرات الأخضر. "اقرأ التفاصيل"

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بقيادة بطل ملحمة 2011 .. الكشف عن تفاصيل "خطة" سانتوس للتعاقد مع نيمار من الهلال

وضع نادي سانتوس "خطة مالية"؛ من أجل التعاقد مع النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

خاص | بعد رسالة ريال مدريد إلى السعودية .. الهلال يكشف حقيقة تحركه لحسم صفقة فينيسيوس جونيور

كشف الهلال عن حقيقة تحركه؛ لحسم صفقة التعاقد مع النجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"إنه يتعرض للأذى في ناديه!" .. نجم برشلونة ينتقد طريقة تعامل الهلال مع نيمار

ساند أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح عملاق الرياض الهلال؛ بالتزامن مع أزمة عدم تسجيله في "القائمة المحلية". "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"تحسن ولكنه ليس بطلًا" .. الهريفي يتوقع المتوج بلقب دوري روشن بين الهلال والاتحاد!

توقع فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، الفريق الذي سيتوج ببطولة دوري روشن السعودي الموسم الحالي 2024-25، ما بين الهلال والاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال يحصل على حق غيره بالقوة وكل مسؤول في النصر أضعف من سابقه!" .. رسالة شديدة إلى ماجد الجمعان

يبدو أن مهمة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، لن تكون سهلة أبدًا؛ حيث اعترف بنفسه أن المال "محدود"؛ في تلميحات صريحة لصعوبة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

"تريدون طرد أوباميانج وتركتم هذا اللاعب" .. اعتراض نصراوي على عدم إيقاف نجم الهلال قبل مباراة القادسية

وجه الناقد الرياضي يوسف خميس، نجم النصر السابق، اعتراضًا على عدم إيقاف أحد نجوم فريق الكرة بنادي الهلال، قبل مباراة القادسية، على خلفية "مخالفته" في لقاء الوحدة. "اقرأ التفاصيل"

شبهه بالنعامة .. رينان لودي يسخر من محمد كنو خلال رحلة بإحدى المزارع!

سخر النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي الهلال، من زميله لاعب الوسط محمد كنو، خلال تواجده في رحلة بإحدى المزارع بالمملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

بسؤال طالب ابتدائي .. رسالة تطالب باحترام العقول بعد أنباء "تنازل" نيمار لمغادرة الهلال

وجه الناقد الرياضي صالح الطريقي، رسالة شديدة اللهجة، إزاء التقارير المتداولة بشأن تنازل البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، عن مستحقاته المتبقية في عقده، للرحيل عن المملكة آرينا. "اقرأ التفاصيل"

تبقى خطوة واحدة .. حسان تمبكتي يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني

اقترب حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل رغبته للحصول على دقائق أكثر للعب. "اقرأ التفاصيل"