"إنه يتعرض للأذى في ناديه!" .. نجم برشلونة ينتقد طريقة تعامل الهلال مع نيمار

نيمار قد يرحل عن الهلال قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي..

ساند أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح عملاق الرياض الهلال؛ بالتزامن مع أزمة عدم تسجيله في "القائمة المحلية".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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ومؤخرًا.. أعلن جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، رفضه إعادة تسجيل النجم البرازيلي في قائمة الفريق "المحلية"؛ حيث كان النادي قد رفع اسمه في يناير 2024، أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي".

وفي هذا السياق.. اعتبر رافينيا دياز، نجم نادي برشلونة، أن مواطنه نيمار يتعرض للأذى؛ بسبب طريقة تعامل الهلال معه، وإبعاده عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم "المحلية".

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رافينيا أضاف في تصريحات مع "TNT Sports": "لاعب مثل نيمار لا يُمكن أن يكون خاملًا أو يبتعد عن المباريات.. ما يحدث من ناديه قد يمنعه من العودة إلى أفضل حالاته البدنية".

وأعرب نجم نادي برشلونة عن ثقته الكبيرة في عودة نيمار للعب بـ"أعلى مستوى"، مشجعًا إياه بالعودة إلى الدوري البرازيلي مجددًا؛ وسط اهتمام كبير من فريق طفولته سانتوس للتعاقد معه.

وشدد رافينيا على أن الدوري البرازيلي على مستوى عالٍ، كما أن هُناك فرق عظيمة تتنافس في جميع بطولات أمريكا الجنوبية؛ وذلك سيكون جيدًا لنيمار وللجميع؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن رافينيا كان مطلوبًا بشدة من أندية دوري روشن السعودي، خاصة الهلال والنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أنه فضل الاستمرار مع برشلونة، ليقدم معه أفضل مستوياته شخصيًا، بتسجيله 22 هدفًا وصناعته 11 آخرين، خلال 30 مباراة رسمية في الموسم الحالي.