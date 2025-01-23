بسؤال طالب ابتدائي .. رسالة تطالب باحترام العقول بعد أنباء "تنازل" نيمار لمغادرة الهلال

حقيقة عرض نيمار بالتنازل عن مستحقاته للرحيل عن الهلال..

وجه الناقد الرياضي صالح الطريقي، رسالة شديدة اللهجة، إزاء التقارير المتداولة بشأن تنازل البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، عن مستحقاته المتبقية في عقده، للرحيل عن المملكة آرينا.

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وارتبط اسم نيمار بالعودة قريبًا إلى ناديه الأسبق سانتوس البرازيلي، في الميركاتو الشتوي الجاري، ودخوله في مفاوضات مع إدارة الهلال، لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، الذي ينتهي في الصيف المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت تقارير بأن نيمار جاهز للتنازل عن ما يعادل 254 مليون ريال، من أجل موافقة الإدارة الهلالية على إنهاء العقد، وهو الأمر الذي ردّ عليه الطريقي برسالة شديدة اللهجة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "سئل طالب بالصف الثالث الابتدائي: إن كان عقد نيمار 90 مليون يورو بالسنة، وبقي له رواتب 6 أشهر، فكم يتبقى له عند الهلال؟ أجاب: 45 مليون يورو ويعادل بالريال 176 مليون تقريبًا".

وأضاف "تنويه لبعض الناس: من يقدم لكم مثل هذه الأخبار، لا يحترم عقولكم ويعتقد أنكم أغبياء تصدقون أي شيء. دوكم".

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بنادي سانتوس، لصحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الماضية، عن اشتراط النادي البرازيلي، بأن يحسم نيمار مسألة رحيله عن الهلال، ومن ثم المناقشة بشأن الأمور المالية، من أجل إنهاء الصفقة.

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وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قد استقر على استمرار إبعاد نيمار عن القائمة المحلية، معربًا عن تمنياته بأن يوافق نجم برشلونة وباريس سان جيرمان الأسبق، بفكرة البقاء مع الهلال، للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025.