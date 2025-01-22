"الهلال يحصل على حق غيره بالقوة وكل مسؤول في النصر أضعف من سابقه!" .. رسالة شديدة إلى ماجد الجمعان

الجمعان أثار "القلق" بين جماهير النصر..

يبدو أن مهمة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، لن تكون سهلة أبدًا؛ حيث اعترف بنفسه أن المال "محدود"؛ في تلميحات صريحة لصعوبة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

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النصر أعلن تعيين الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي، بعد مطالب جماهيرية كبيرة؛ وذلك بدلًا من الإيطالي جويدو فينجا، الذي تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، بسبب التراجع الإداري والفني.

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وفي أول رد على اعتراف الجمعان بأن مال النصر محدود؛ أرجع الإعلامي فايز الروقي ذلك، إلى سلطة الهلال القوية، بالإضافة إلى ضعف مسؤولي قلعة العالمي.

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الروقي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، موجهًا حديثه إلى الجمعان: "تعرف لماذا المال (محدود)؟!.. لأن الهلال يأخذ حقه بالقوة وحق الذين معه في صندوق الاستثمارات السعودي".

واعتبر الإعلامي الرياضي أن النصر إذا كان يمتلك مسؤولًا قويًا؛ لكان الجمعان الآن في العاصمة الإنجليزية لندن، للتوقيع مع نجوم عالميين؛ مثلما يفعل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية".

واختتم فايز الروقي رسالته إلى الجمعان؛ قائلًا: "لكن للأسف.. كل ما جاء شخص في النصر يكون أضعف من الشخص الذي سبقه؛ وهذه الحقيقة".

جدير بالذكر أن النصر يُعاني من تراجع كبير في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، خاصة على المستوى المحلي؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.