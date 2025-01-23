"تريدون طرد أوباميانج وتركتم هذا اللاعب" .. اعتراض نصراوي على عدم إيقاف نجم الهلال قبل مباراة القادسية

مواجهة نارية بين القادسية والهلال في الدمام..

وجه الناقد الرياضي يوسف خميس، نجم النصر السابق، اعتراضًا على عدم إيقاف أحد نجوم فريق الكرة بنادي الهلال، قبل مباراة القادسية، على خلفية "مخالفته" في لقاء الوحدة.

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وحقق الهلال فوزًا عريضًا على الوحدة بنتيجة (4-1)، فيما فاز القادسية على مضيفه العروبة (2-0)، في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، فيما تشهد الجولة 17، مواجهة مثيرة بين القادسية والهلال، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الإثنين المُقبل.

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وقال الخبير التحكيمي جمال الغندور، عبر برنامج "المنتصف"، إن الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم القادسية، ارتكب مخالفة بوجود ضرب اليد على وجه محمد الصيعري، لاعب العروبة، مضيفًا أن زاوية التصوير لم تلتقط وضع اليد أثناء الضرب، وإذا كان الضرب بالكوع، فإن أوباميانج يستحق بطاقة حمراء مباشرة لأنه سلاح قوي، ولكن الحد الأدنى لهذه الواقعة هو الإنذار.

وفي هذا السياق، رد خميس، بأن البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، تدخل بتهور على مهاجم الوحدة في منتصف الملعب، في كرة لا تسبب خطورة على الأزرق، وكان من الممكن أن ينال فيها بطاقة صفراء، ويتم إيقافه في مباراة القادسية، واليوم إذا نال أوباميانج بطاقة حمراء، لا أحد يلوم الحكم، على حد وصفه.

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ويتصدر الهلال جدول دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، فيما يأتي القادسية في المركز الثالث بـ34 نقطة.