تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أخبار الهلال اليوم | مفاجأة تركي آل الشيخ، ورسالة إلى الفرج "لا تُضيع نفسك"

تامر أبو سيدو
Salman Al-Faraj Hilal 2023GOAL AR
الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 ديسمبر 2023

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 ديسمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل
إلى سلمان الفرج .. افتقدك الهلال كثيرًا ولكن!

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كشف مدة غياب علي البليهي عن الهلالحديث قاسٍ للغاية عن مدافع الهلال..ماذا فعلت جماهير نادي الهلال؟سالم الدوسري يكتب التاريخ في نادي الهلال

هجوم عنيف على لاعب الهلال بعد مباراة نساجي

طفح الكيل بمدافع الهلالمفاجآت تركي آل الشيخ للهلال بشأن "المملكة أرينا" لم تنته بعدالحارس المغربي خرج مصابًا من مباراة الأمس في دوري أبطال آسياالهلال يعيش موسمًا مميزًا تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين