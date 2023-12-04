ساخرًا من "أكبر داعم للنصر" .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة منتظرة بملعب الهلال في موسم الرياض

مفاجآت تركي آل الشيخ للهلال بشأن "المملكة أرينا" لم تنته بعد..

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة جديدة منتظر في ملعب "المملكة أرينا"، المهدى من الوزارة لنادي الهلال، سيتم تطبيقها في لقاء "كأس موسم الرياض".

كأس موسم الرياض سيجمع نجوم الهلال والنصر بنجوم إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بحسب ما أعلن آل الشيخ، وإن كان النادي الأمريكي نفى بعد ذلك هذه الأنباء، وحتى الآن لم تتضح الصورة.

لكن اليوم أعلن وزير الترفيه بشكل رسمي أن الملعب سيتم تزويده بإضاءات تصل لأكثر من 3300 "لوكس"، كي يتم نقل مباراة كأس موسم الرياض بجودة 4K.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكتف المستشار بالكشف عن تلك المفاجأة فقط، إنما نشر صورة محمد الخريجي؛ رئيس شركة الوسائل الراعية لنادي النصر ومن تولى مهمة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى وجهه ابتسامة عريضة، معلقًا: "وجه الخريجي يوم عرف أن إضاءة المملكة أرينا الأعلى في المنطقة".

وتأتي هذه السخرية أيضًا كون شركة الخريجي هي المالكة لاستاد "الأول بارك" الذي ينتفع به النصر حاليًا، والذي اشتكى الكثيرون من ضعف الإضاءة به.