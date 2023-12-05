"تلك أول كلمة يتعلمها الأجانب في الهلال، وجيسوس أوصل جمهوره لمرحلة الطغيان"

الهلال يعيش موسمًا مميزًا تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم

SHAHID

أشاد الناقد الرياضي أحمد الفهيد بأداء ونتائج الهلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن المدرب جورج جيسوس أوصل جمهور الفريق لمرحلة الطغيان، وذلك خلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد".

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الهلال هزم نساجي الإيراني مساء أمس في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ليصل إلى الفوز الـ15 على التوالي محليًا وقاريًا، إذ كان قد هزم النصر في ديربي الرياض بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي.

الفهيد أبدى إعجابه الشديد بالفريق وروحه والتزامه، وأضاف "يا بخت جماهير الهلال بهلالهم، أي مشجع له يعيش في فرحة وسعادة متواصلة، برأيي أن أول كلمة يتعلمها لاعبو الهلال الأجانب هي كلمة مبروك لكثرة تكررها في الفريق".

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أضاف "الهلال لعب أمام نافباخور مباراة صعبة وحاسمة للصدارة وفاز بها، بعدها بأيام واجه منافسه على صدارة الدوري، النصر، وفاز كذلك، هذا بالطبع يُشكل عبء فني وبدني ونفسي على الفريق، وبعدها جاء ليلعب تلك المباراة غير الحاسمة، لكنه لعب وفاز بجزء كبير من شخصيته، هذا يدل على أنه فريق جزء من قواعده الأساسية لا تهاون ولا تكاسل ولا تخاذل، الهلال ولد بطلًا وعاش بطلًا وعليه أن يستمر كذلك لأجيال وأجيال".

تابع "جيسوس اليوم تعامل مع المباراة بجدية كبيرة وكأنها مباراة حسم، تلك شخصية مدرب كبير يُدرك أنه يُدرب فريق كبير يضم نجومًا كبار، المدرب زرع الطمح في جمهور الهلال وأوصله لمرحلة الطغيان، لم يعد الجمهور يقتنع بمجرد الفوز بل أصبح يبحث عن الأداء الممتع والنتائج الثقيلة كذلك".

SHAHID