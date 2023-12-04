"الحمد لله أننا في بلد إسلامي" .. علي البليهي يتحرك بعد الإساءة له ولأسرته

طفح الكيل بمدافع الهلال..

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بعد الحملة الشرسة التي تعرض لها علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قرر التحرك للحفاظ على حقوقه أمام كم الإساءات الهائل.

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هذه الحملة بدأت منذ الأول من ديسمبر الجاري، عقب مواقفه خلال الديربي أمام النصر، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، إذ قام بتصرفات استفزازية مع لاعبي الخصم وتحديدًا البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدار الـ90 دقيقة، بجانب استفزازه للجمهور و"تقزيمهم" بطريقة احتفاله بأحد أهداف فريقه وكأنه لا يراهم، انتهت بطرده في اللحظات الأخيرة بالكارت الأحمر المباشر.

لكن زادت شدة تلك الحملة من جانب صانع المحتوى إبراهيم البكيري، إذ أشار إلى مروره بـ"طفولة شنيعة"، وهو ما اعتبره الكثيرون إساءة لأسرته.

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كل هذا دفع وكيله رفيع الشهراني لإعلان التحرك قانونيًا لحماية اللاعب، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بفضل الله وحمده أننا في بلد إسلامي له قانون وله محاكم ويأخذ حق كل من له حق … تم رصد عدد من التغريدات المسيئة لموكلنا الكابتن علي البليهي وسوف نتخذ الإجراء القانوني بحق أصحابها مثلما اتخذناها من قبل".

وأضاف: "وهنا أود أن أشكر كذلك الإدارة القانونية بنادي الهلال التي بادرت وسبقتنا كذلك كما تعودناها دائماً وأبداً بالدفاع عن أي لاعب يتم الإساءة له من داخل الكيان وأشكرهم على رصد التغريدات ومحاسبة كل من سولت له نفسه بالطعن والشتم والقذف على موكلنا الكابتن علي البليهي وغيره من اللاعبين".

يذكر أن الديربي انتهى بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة، ليتسع الفارق بينه وبين العالمي لسبع نقاط، لصالح الأزرق محتل الصدارة.

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