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بعد إصابته .. الكشف عن موقف ياسين بونو من مباراة الهلال والطائي

تامر أبو سيدو
Yassine Bounou Ali Al-Bulaihi Hilal 2023-2024Getty
الهلالي. بونوالطائي v الهلالالطائيدوري روشن السعودي

الحارس المغربي خرج مصابًا من مباراة الأمس في دوري أبطال آسيا

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أثار ياسين بونو حارس مرمى الهلال قلق الجمهور الأزرق بخروجه بين شوطي مباراة الفريق أمام نساجي في دوري أبطال آسيا مساء أمس الإثنين.

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اللاعب المغربي يعيش موسمًا مذهلًا وقد لعب دورًا بارزًا في وصول الهلال لصدارة جدول دوري روشن السعودي، وقد أعلن ناديه إصابته بآلام عضلية أدت لخروجه من الملعب.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت المزيد من التفاصيل حول الإصابة، حيث أفادت أنها في الكتف، مشيرة إلى أن الأمر بسيط لكن المدرب جورج جيسوس فضل إخراجه وإراحته من اللعب.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر تفسيره لتلك الآلام بأنها نتيجة لعب بونو عددًا كبيرًا من المباريات مع الهلال ومنتخب المغرب في الفترة الأخيرة، وأكدت أن تلك الإصابة لن تعيقه عن خوض مباراة الهلال أمام الطائي في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

المباراة التالية

الهلال هزم النصر في آخر جولات الدوري 3-0 ليُوسع الفارق معه في صدارة جدول الترتيب إلى 7 نقاط.

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