في انتظار الإعلان الرسمي .. "الانضباط" تحسم عقوبة علي البليهي بعد فيديوهات الديربي المشينة

كشف مدة غياب علي البليهي عن الهلال

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يبدو أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اتخذت قرارها النهائي، في عقوبة النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال؛ بعد طرده في ديربي الرياض، أمام النصر، مساء يوم الجمعة الماضي.

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الكولومبي ويلمار رولدان، حكم الديربي الذي انتهى بفوز الهلال (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، طرد البليهي في اللحظات الأخيرة؛ بداعي استفزاز جماهير النصر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، قررت لجنة الانضباط، الاكتفاء بـ"إيقاف" مدافع الزعيم الهلالي؛ لمدة مباراة واحدة فقط، بعد طرده في الديربي.

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المصادر كشفت عن أن حكم الديربي، اكتفى بـ"البطاقة الحمراء" التي أشهرها في وجه علي البليهي، دون تدوين أي أمر آخر، يستوجب النظر فيه من اللجان الرياضية المتخصصة.



وبناء على ذلك.. سيغيب البليهي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

جدير بالذكر أن صحيفة "الجزيرة"، كانت قد أكدت على تقديم نادي الهلال، احتجاجًا ضد طرد البليهي، كخطوة استباقية لتجنيب اللاعب، الإيقاف لفترة طويلة؛ خاصة بعد انتشار فيديوهات تزعم قيامه بـ"حركات مشينة"، ضد الجماهير النصراوية.

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