أخبار الهلال اليوم | محاولة انتحار نجم الزعيم .. وأول ضحايا هزيمة العين!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 19 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 19 إبريل 2024.

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"لا نرعى بيانات مثلكم" .. عضو الهلال الذهبي يُحرج متحدث الأهلي السابق!

مازالت أزمة تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي مشتعلة في الشارع الرياضي السعودي، الأمر الذي جعل هناك شد وجذب بين عدة أطراف. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أفضل من بيليه" .. عجوز فلومينينسي يتحدى نيمار بمهارات خارقة!

تحدى مشجع كبير في السن لنادي فلومينينسي البرازيلي، النجم نيمار جونيور نجم نادي الهلال، في المهارات التي يمتلكها! "اقرأ التفاصيل"

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الجزاء من جنس العمل .. طفل إماراتي يسخر من علي البليهي بعد رباعية العين!

سخر طفل إماراتي من مشجعي نادي العين، من المدافع علي البليهي وفريقه الهلال، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"عاملوا الهلال مثل ريال مدريد" .. وليد الفراج يُثير الجدل مجددًا بشأن أزمة التأجيل!

أثار الإعلامي وليد الفراج الجدل مرة أخرى، بشأن تأجيل مباراة كلاسيكو الأهلي ضد الهلال، مستشهدًا بنادي ريال مدريد الإسباني! "اقرأ التفاصيل"

عرض الهلال السخيف ومحاولة الانتحار مرتين بسببه .. تصريحات صادمة من ماتيوس بيريرا!

كشف النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال المعار إلى كروزيرو، عن المعاناة التي واجهته في تجربته مع نادي الهلال، والأزمة النفسية التي مر بها وكادت أن تجعله يُنهي حياته! "اقرأ التفاصيل"

أولى ضحايا كارثة العين .. جورج جيسوس يعاقب لاعب الهلال!

يبدو أن هناك بعض اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سيدفعون ثمن الخسارة القاسية من العين الإماراتي، في المسابقة الآسيوية الكبرى. "اقرأ التفاصيل"

"صرخة ضد الظلم" .. الاتحاد يكشف أسرارًا لأول مرة وراء موقفه المُعادي للهلال

كشف نادي الاتحاد السعودي، كواليس بياناته المثيرة للجدل، على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتجاجًا على تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"بطريقة راقية تضع اتحاد الكرة في حرج كبير" .. الاتحاد يطلب تأجيل كلاسيكو الهلال رسميًا

تقدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المحلي؛ لـ"تأجيل" الكلاسيكو الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

"أبو ريالين" .. الهريفي ينسى نصراويته ويساند الهلال بقوة بعد تعرضه للإهانة

قبل القمة الآسيوية الماضية بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، توقع أسطورة النصر فهد الهريفي، مثل الكثير من النجوم السابقين والمحللين الرياضيين، فوزًا كبيرًا للزعيم؛ وهو ما لم يتحقق. "اقرأ التفاصيل"

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