عرض الهلال السخيف ومحاولة الانتحار مرتين بسببه .. تصريحات صادمة من ماتيوس بيريرا!

نجم الهلال يُفجر مفاجآت بشان معاناته مع نادي الهلال!

كشف النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال المعار إلى كروزيرو، عن المعاناة التي واجهته في تجربته مع نادي الهلال، والأزمة النفسية التي مر بها وكادت أن تجعله يُنهي حياته!

وانضم بيريرا إلى الهلال قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي في صيف 2021، مقابل 18 مليون يورو لمدة 5 سنوات، في واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الكرة السعودية.

وقال بيريرا خلال حديثه لـ "The Players' Tribune Brasil" على يوتيوب: "مريت بسنوات عصيفة في مسيرتي، هناك الكثير من الانتكاسات ووصلت إلى مرحلة بائسة وكانت محبط للغاية وأتمنى أن ينتهي كل شيء".

وأضاف: "فترة انتقالي بين الأندية جعلتني محبطًا، لأن المشاكل أحاطت بي وأصابتني بالاكتئاب، كنت على وشك الانتحار لولا تدخل شقيقتي التي منعتني من هذا الأمر".

وعن محاولة الانتحار قال: "كنت أقود السيارة مسرعًا نحو أحد الجسور من أجل الانتحار، ولكن شقيقتي اتصلت بي لتخبرني بأنها حامل، وأنها تتمنى أن تُرزق بطفل يُصبح لاعب كرة قدم مثلي، لأتراجع عن هذه الفكرة".

وواصل: "حاولت الانتحار مرة أخرى، وذلك من نافذة بيتي في الإمارات خلال تواجدي مع الوحدة، لولا تدخل زوجتي التي نجحت في اللحاق بي قبل أن ألقي بنفسي من النافذة، لتقوم بعناقي لأبكي بعدها طويلًا".

وتحدث بيريرا عن عرض الهلال حيث قال: "تلقيت عرضًا سخيفًا من نادي الهلال ولكنه كان جيدًا على الناحية المادية، كنت مترددًا لقبوله وخائفًا منه، ولكن بعد التشاور مع زوجتي اتخذت قرار الموافقة، لتدهور نفسيتي كثيرًا مع الزعيم، وشعرت بالانهيار بعدها وطلبت الرحيل ولم أعد أستمتع بكرة القدم".

واختتم ماتيوس تصريحاته قائلًا: "وعدت زوجتي بعدم العودة إلى نادي الهلال، وألا أكمل بقية عقدي هناك، لأنني لا أريد العودة إلى الاكتئاب مرة أخرى".