أولى ضحايا كارثة العين .. جورج جيسوس يعاقب لاعب الهلال!

الهلال سقط لأول مرة بعد 34 انتصارًا متتاليًا..

يبدو أن هناك بعض اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سيدفعون ثمن الخسارة القاسية من العين الإماراتي، في المسابقة الآسيوية الكبرى.

الهلال خسر (2-4) أمام مستضيفه العين، مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، عاقب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، اللاعب الشاب عبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب سوء مستواه الفني أمام العين.

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الصحيفة كشفت عن أن جيسوس، أمر الحمدان بـ"التدرب" مع اللاعبين البدلاء، ثم إجراء عمليات الاستشفاء مع النجوم الذين شاركوا أساسيًا، أمام الفريق الإماراتي.

وأشارت إلى أن المدير الفني البرتغالي، يتجه إلى إبعاد المهاجم الشاب، عن "التشكيل الأساسي" للفريق الهلالي، في مواجهة العين الإماراتي "إيابًا".

جدير بالذكر أن الهلال سيستضيف العين، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث يحتاج الفريق الأزرق إلى الفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر للتأهل المباشر؛ بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.