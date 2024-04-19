"عاملوا الهلال مثل ريال مدريد" .. وليد الفراج يُثير الجدل مجددًا بشأن أزمة التأجيل!

أزمة تأجيل الكلاسيكو مستمرة

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أثار الإعلامي وليد الفراج الجدل مرة أخرى، بشأن تأجيل مباراة كلاسيكو الأهلي ضد الهلال، مستشهدًا بنادي ريال مدريد الإسباني!

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وتسبب قرار إدارة المسابقات باتحاد الكرة السعودي بتأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال إلى يوم 6 مايو بدلًا من الجمعة 19 أبريل، جدلًا واسعًا بين أندية دوري روشن السعودي (النصر والاتحاد والأهلي)، بسبب رفضهم للقرار.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "رابطة الدوري الإسباني قامت بالموافقة على تقديم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد لمدة يوم واحد بالجولة 33 ضمن منافسات الليجا، بهدف إراحته قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى الدوريات الكبرى وكيفية التعامل مع أنديتها، من أجل وصولها إلى أدوار متقدمة في البطولات القارية، فإذا تُريد أن تصبح ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم، فيجب أن تنظر إلى موقف الدوري الإسباني تجاه ريال مدريد لتهيئة الأجواء له قبل مواجهة بايرن ميونخ".

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واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "يجب أن نقوم ببعض الاستثناءات للأندية التي تصل إلى مراحل متقدمة في البطولات القارية، ونفعل ما تقوم به الدوريات الكبرى حتى نصبح مثلهم".

جاء ذلك بعدما خرج وليد الفراج في تصريحات سابقة، يُطالب فيها بضرورة تأجيل كلاسيكو الأهلي ضد الهلال، من أجل منح راحة للزعيم قبل مواجهة العين الإماراتي.

وخسر الهلال أمام العين بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور النصف نهائي بدوري أبطال آسيا، لتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا، بهدف تحقيق الانتصار بفارق 3 أهداف لضمان التأهل.

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