الجزاء من جنس العمل .. طفل إماراتي يسخر من علي البليهي بعد رباعية العين!

شاهد كيف سخل الطفل الإمارتي من البليهي

سخر طفل إماراتي من مشجعي نادي العين، من المدافع علي البليهي وفريقه الهلال، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الهلال هزيمة قاسية على يد العين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتشرت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة تجمع بين علي البليهي وطفل إماراتي يرفع الرقم 4، في إشارة للهزيمة الثقيلة التي تلقاها الهلال.

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ويبدو أن سخرية الطفل الإماراتي هي جزاء من جنس العمل، بعد سخرية علي البليهي المستمرة من أندية دوري روشن السعودي.

ويستضيف الهلال نظيره العين مساء يوم الثلاثاء القادم، في مباراة إياب نصف النهائي على ملعب المملكة أرينا، بحثًا عن الانتصار بفارق 3 أهداف من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.