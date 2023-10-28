أخبار الهلال اليوم | طلبات فهد بن نافل .. ونيمار ناكر للجميل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 28 أكتوبر 2023.

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محاولًا تهدئة مشجع منفعل .. آلان سان ماكسيمين يقطع على نفسه وعدًا بعد الهزيمة الأهلي أمام الهلال

لم يتهرب الفرنسي آلان سان ماكسيمين؛ محترف الأهلي السعودي، من المشجعين الغاضبين بعد الهزيمة أمام الهلال في الكلاسيكو، بل واجه أحدهم محاولًا تهدئة إياه. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "علي البليهي حارس ثاني في الهلال" .. هل يستحق الطرد المباشر أمام الأهلي؟

أثار الإعلامي عبد الرحمن الفريح، الجدل في الشارع الرياضي، بعد كلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والأهلي، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | الكشف عن "طلبات" فهد بن نافل من نجوم الهلال بعد الفوز على الأهلي

تواجد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي، في غرفة ملابس فريقه؛ بعد الفوز على الأهلي، في كلاسيكو الكرة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نجم الأهلي السيئ يلعب جميع المباريات .. "هل هناك سر لا يعلمه أحد بينه ويايسله؟"

مرة أخرى.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فخ الخسارة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"ناكر لجميل الهلال" .. إعلامي سعودي يهاجم نيمار بعد إصابته

يبدو أن هناك من أصبح تركيزه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الهلال السعودي، يفوق كل شيء آخر، حتى وصل به الأمر لمراقبة أدق تصرفاته ومواقفه. "اقرأ التفاصيل"

ماذا بدر منه؟ .. كوليبالي يخرج للاعتذار لجمهور الهلال رغم الفوز أمام الأهلي!

اعترف السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، بصعوبة مواجهة الأهلي، حتى ولو تقدم فريقه بهدف مبكر، متوجهًا في الوقت ذاته بالاعتذار للجماهير رغم تحقيق الفوز. "اقرأ التفاصيل"

بعد تشكيكه الصريح في الهلال .. ثورة عارمة ضد أحمد الشمراني عقب كلاسيكو الأهلي

التفاعل مع كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي بالأمس، تسبب في حالة غضب، ليس من الراقي ولاعبيه كونهم المهزومين، إنما تجاه أحد الإعلاميين الذي خرج باتهامات صريحة للزعيم. "اقرأ التفاصيل"

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