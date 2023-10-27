فيديو | نجم الأهلي السيئ يلعب جميع المباريات .. "هل هناك سر لا يعلمه أحد بينه ويايسله؟"

نجم النادي الأهلي يثير الجدل بسبب مستواه السيئ

SHAHID

مرة أخرى.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فخ الخسارة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي خسر (1-3) أمام الهلال، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض.

وشهد الكلاسيكو.. مشاركة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، دون استبداله كـ"العادة"، رغم سوء مستواه، الأمر الذي أثار دهشة الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ابن زنان أشار إلى أن فيرمينو يشارك في جميع مباريات الراقي، بدون وجود أي مبرر، حتى ولو كان بسبب روحه القيادية أو تمركزه داخل أرضية الملعب.

وقال الإعلامي الرياضي: "مع احترامي لكل من يقول إن تواجد النجم البرازيلي (مهم)؛ بسبب روحه أو تمركزه.. اللاعب لم يقدم أي شيء للفريق، منذ الجولة الأولى من مسابقة الدوري".

وأثار عبد الله بن زنان الجدل، بطرحه سؤالًا مثيرًا: "هل يوجد سر لا يعلمه أحد أو علاقة صداقة أو أي شيء، بين الألماني ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي، وروبرتو فيرمينو؛ لكي يلاعبه جميع المباريات، ويرفض إخراجه من أرضية الملعب؟!".

جدير بالذكر أن فيرمينو، انضم إلى النادي الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث سجل 3 أهداف في المباراة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يفشل في هز شباك المنافسين، في 11 مباراة متتالية في مسابقتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID