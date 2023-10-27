محاولًا تهدئة مشجع منفعل .. آلان سانت ماكسيمين يقطع على نفسه وعدًا بعد الهزيمة الأهلي أمام الهلال

كيف رد ماكسيمين على مشجع أهلاوي غاضب بعد الهزيمة أمام الهلال؟

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لم يتهرب الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ محترف الأهلي السعودي، من المشجعين الغاضبين بعد الهزيمة أمام الهلال في الكلاسيكو، بل واجه أحدهم محاولًا تهدئة إياه.

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الراقي خسر كلاسيكو الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ليلة أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ أحرز ماكسيمين هدف الضيوف الوحيد.

وعقب المباراة، وجه أحد المغردين عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اللوم للاعبين مؤكدًا أنه كان بإمكانهم تحقيق نتيجة أفضل، بدلًا من اتساع فارق النقاط مع الهلال لسبع نقاط، ليقود الجناح الفرنسي بالرد عليه.

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ماكسيمين جاء رده: "أتفهم شعورك الحالي يا أخي، سنواصل القتال والعمل الجاد في قادم المباريات"، ليرد عليه المشجع مقدرًا عمله ومحفزًا إياه على المواصلة.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما ينفرد الزعيم بالصدارة برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه.

ويعد هذا الكلاسيكو هو أول لقاء يجمع بين الفريقين منذ مارس 2022، وقتما تواجها في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم 4-2.

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