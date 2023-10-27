فيديو | الكشف عن "طلبات" فهد بن نافل من نجوم الهلال بعد الفوز على الأهلي

ماذ قال فهد بن نافل لنجوم الهلال بعد الفوز على الأهلي؟

SHAHID

تواجد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي، في غرفة ملابس فريقه؛ بعد الفوز على الأهلي، في كلاسيكو الكرة السعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (3-1) على الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووجّه ابن نافل، حسب فيديو نشره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه بمنصة "إكس"، الشكر إلى نجوم الزعيم؛ على أدائهم الرائع.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وطالب رئيس الهلال، نجوم فريقه بـ"الاسترجاع" بشكل جيد، تفاديًا لضغط المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وشدد فهد بن نافل، على نجوم نادي الهلال، بضرورة الحفاظ على وحدة الفريق، والاستمرار في التعامل كـ"عائلة"؛ لتحقيق الألقاب والبطولات.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين وحيدًا، برصيد 29 نقطة.

SHAHID