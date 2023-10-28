بعد تشكيكه الصريح في الهلال .. ثورة عارمة ضد أحمد الشمراني عقب كلاسيكو الأهلي

اتهام صريح أشعل الوسط الهلالي ومطالب باتخاذ إجراءات قانونية

SHAHID

التفاعل مع كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي بالأمس، تسبب في حالة غضب، ليس من الراقي ولاعبيه كونهم المهزومين، إنما تجاه أحد الإعلاميين الذي خرج باتهامات صريحة للزعيم.

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الأزرق حقق الفوز أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن.

الحكم الأرجنتيني يايل فالكون هو من أدار اللقاء، ورغم أن خبرات التحكيم أجمعوا على كونه قدم مباراة جيدة جدًا إلا أن البعض غاضب من بعض قراراته التحكيمية.

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أحد الغاضبين كان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الذي نشر صورة الحكم عقب اللقاء عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقًا: "تتغير الجنسيات والسحنات والمستفيد واحد"، وبسؤله عن المقصود من هذه التغريدة عبر برنامج "MBCفي أسبوع"، أكد أنه يقصد الهلال معربًا عن ندمه لعدم مصاحبتها أيضًا بعبارة: "تتغير الجنسيات والسحنات والمتضرر واحد وهو الأهلي".

هذا الاتهام بالتشكيك في الهلال وأموره التحكيمية، دفع جمهوره لمخاطبة الإدارة عبر منصة "إكس" لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فكتب أحدهم: "لقد تجاوز أحمد الشمراني كثير في اتهام الهلال بأنه المستفيد من التحكيم، نأمل منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، وأضاف آخر: "أتمنى من إدارة الهلال رفع شكوى في الإعلامي أحمد الشمراني لاتهامه الهلال بالاستفادة من التحكيم مهما تغيرت الجنسيات، وبذلك هو يأجج الجمهور ويثير التعصب في الشارع الرياضي".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الخامس، بينما يتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

SHAHID