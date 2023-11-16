أخبار الهلال اليوم | صدمة بسبب نيمار .. واتهامات خطيرة لنجوم الأخضر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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صدمة جديدة في الهلال .. نيمار مهدد بالإحالة إلى محكمة الجنايات!

في مفاجأة صادمة.. بات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإحالة" إلى محكمة الجنايات، خلال الأيام القادمة. "اقرأ التفاصيل"

مانشيني يفاجئ الجماهير بـ"مبرر غريب" عن استبعاد ثلاثي الهلال والنصر والأهلي من منتخب السعودية

مهد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لنهاية جيل كامل في صفوف الأخضر، وإعداد فريق جديد، استعدادًا للاستحقاقات القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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نجم الهلال ومعجزة ريال مدريد وخليفة محرز .. صفقات بطعم "السرقات" هذا الموسم!

جرت العادة في سوق الانتقالات أن تتعرض الصفقات الضخمة خاصة التي تزيد عن 100 مليون يورو للانتقاد والاتهام بإهدار الأموال. "اقرأ التفاصيل"

بديل نيمار .. الهلال يحسم موقفه من التعاقد مع أنطوان جريزمان

تترقب جماهير نادي الهلال السعودي، الإعلان عن "بديل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي من المتوقع رفع اسمه من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم. "اقرأ التفاصيل"

بعد الاتهامات الخطيرة .. سر جديد يحسم جدل "هروب" نجوم الهلال من منتخب السعودية

ليس اليوم فقط وإنما منذ فترة طويلة، ونجوم نادي الهلال، يواجهون تهمة "الهروب" من معسكرات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بادعاء الإصابات. "اقرأ التفاصيل"

رئيس إدارة دوري روشن يعد بانتقالات شتوية قوية ويؤكد: نبحث عن الكمال

أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال. "اقرأ التفاصيل"

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