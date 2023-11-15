بعد الاتهامات الخطيرة .. سر جديد يحسم جدل "هروب" نجوم الهلال من منتخب السعودية

نجوم الهلال تعرضوا لعديد من الاتهامات طوال الفترة الماضية

ليس اليوم فقط وإنما منذ فترة طويلة، ونجوم نادي الهلال، يواجهون تهمة "الهروب" من معسكرات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بإدعاء الإصابات.

معسكر المنتخب السعودي الحالي، شهد استبعاد سالم الدوسري وناصر الدوسري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بداعي الإصابة، رغم ضمهما إلى القائمة.

وفي هذا السياق.. نفى مبارك المطوع، الطبيب السابق للمنتخب السعودي الأول، والذي شغل هذا المنصب لسنواتٍ عديدة، وجود أي حالات "هروب" بإدعاء الإصابات، خلال فترته.

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وأضاف المطوع في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه لا يوجد حالات (هروب) أيضًا، في الوقت الحالي".

طبيب المنتخب السابق كشف عن أن بعض اللاعبين، ينضمون إلى معسكرات الأخضر السعودي، وهم يعانون من الإصابة، في الأساس.

وتابع: "على الرغم من ذلك.. المنتخب يكون حريصًا على ضم هؤلاء اللاعبين، وإجراء فحوصات سريرية لهم".

وأوضح المطوع، أنه بعد أن يتم التأكد من إصابة هؤلاء اللاعبين؛ يصدر المركز الإعلامي للمنتخب، بيانًا رسميًا بشأن استبعادهم؛ وهو ما يجعل البعض يعتقد أنهم "يهربون" من المنتخب.

وأشار مبارك المطوع، إلى أن بعض اللاعبين، يستكملون معسكر منتخب السعودية، بشكل طبيعي للغاية، دون السماح لهم بالرحيل؛ إذا كانت إصابتهم بسيطة.

جدير بالذكر أن الهلال، يستعد لمباراتين مصيرتين بعد فترة التوقف الدولي الحالي؛ أمام نافباخور الأوزباكي في دوري أبطال آسيا، وضد النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.