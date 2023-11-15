بديل نيمار .. الهلال يحسم موقفه من التعاقد مع أنطوان جريزمان

هل يعوض أنطوان جريزمان الساحر نيمار في الهلال؟

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تترقب جماهير نادي الهلال السعودي، الإعلان عن "بديل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي من المتوقع رفع اسمه من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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نيمار خضع لـ"عملية جراحية"، خلال الأيام الماضية؛ بعد تعرضه لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

وارتبط أكثر من اسم، بالانتقال إلى الهلال؛ لخلافة الساحر البرازيلي؛ أبرزهم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وفي هذا السياق.. كشف مصدر هلالي، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة التعاقد مع جريزمان، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ لتعويض نيمار.

ونفى المصدر في تصريحات مع صحيفة "الرياض"، وجود أي نية من الإدارة الهلالية؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي، الذي يقدم أفضل مستوياته، في الفترة الأخيرة.

جريزمان البالغ من العمر 32 سنة، سجل 12 هدفًا في 16 مباراة رسمية مع أتلتيكو مدريد بمختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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