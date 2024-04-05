أخبار الهلال اليوم | شقيق علي البليهي يُثير الجدل .. ومفاجأة لويس كاسترو!

11 وجهًا جديدًا .. قرار لويس كاسترو يفاجئ الهلال قبل ديربي السوبر!

بدأ المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، في الاستعداد الفعلي لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن اتخذ قرارًا مفاجئًا. "اقرأ التفاصيل"

تطورات حاسمة تقرب الهلال من التعاقد مع نجم المغرب!

يبدو أن الميركاتو الصيفي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ سيكون ساخنًا للغاية، مع تزايد ارتباط أسماء العديد من النجوم العالميين، بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"لن يلحق بديربي الهلال" .. نجم النصر يغيب عن كأس السوبر السعودي

في ضربة جديدة.. تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "كريستيانو رونالدو يتفوق على ليونيل ميسي ومركز نيمار" .. نجم الأهلي يرتب أفضل اللاعبين عالميًا!

رتب النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أفضل اللاعبين في العالم، من وجهة نظره الخاصة. "اقرأ التفاصيل"

"يكيد البليهي حتى مع غياب الأهلي" .. شقيق نجم الهلال يثير الجدل بناديه المفضل في السوبر

أثار خالد، شقيق النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع السعودي، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس السوبر. "اقرأ التفاصيل"

"السعادة غمرتني داخل المسجد" .. جورج جيسوس يتحدث عن ثقافة السعودية الإسلامية

أبدى جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، سعادته بالتواجد في مسجد الملك خالد، وكشف عن شعوره بالسعادة أثناء التعرف على ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

منافسة من نوع خاص بين الهلال والنصر والاتحاد .. كشف قيمة "الجوائز المالية" في السوبر

حدد اتحاد الكرة السعودي، قيمة "جوائز" بطولة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024. "اقرأ التفاصيل"

مراكز صادمة للاتحاد والنصر .. ترتيب دوري روشن السعودي دون أهداف الأجانب

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فهل سألت نفسك يومًا ما، ما هو ترتيب الدوري إذا قمنا بعدم احتساب أهداف النجوم الأجانب للأندية؟ "اقرأ التفاصيل"

ليس النصر .. أسطورة الاتحاد يتوقع الفريق "المفاجأة" الذي سيوقف سلسلة الهلال!

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الفريق الذي سيتمكن من إيقاف سلسلة الانتصارات التاريخية التي يُحققها نادي الهلال خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مسلسلات ولكن كروية | الهلال .. "الكبير أوي" كرة القدم!

تسيطر الأعمال الدرامية بشكل كبير على شهر رمضان من كل عام، وتجذب الملايين لمتابعتها على مدار الشهر الكريم، ولأن الفن هو أفضل انعكاس لما يحدث في المجتمع، وجدنا أن الأفكار الواقعية التي تنسج أعمالًا فنية مبهرة، من الممكن أيضًا أن تفرض نفسها وبقوة على ساحة كرة القدم التي تمتلك مجتمعًا خاصًا بها يشبه كثيرًا ما يدور في الواقع. "اقرأ التفاصيل"