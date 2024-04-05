Hilal 2023-2024Getty
أحمد رفعت

ليس النصر .. أسطورة الاتحاد يتوقع الفريق "المفاجأة" الذي سيوقف سلسلة الهلال!

الهلالدوري روشن السعوديالخليج v الهلالالخليجالاتحاد v التعاونالاتحادالتعاونالنصر

تعرف على الفريق الذي يستطيع أن يوقف انتصارات الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الفريق الذي سيتمكن من إيقاف سلسلة الانتصارات التاريخية التي يُحققها نادي الهلال خلال الوقت الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصل نادي الهلال إلى الانتصار رقم 31 على التوالي، ليعتلي صدارة قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية على مستوى العالم.

وبعد طرح السؤال حول المفاجآت التي قد تشهدها الجولة 27 في دوري روشن، قال حسين عبد الغني أسطورة الأهلي: "لا أتوقع أن تحدث مفاجآت ولكن المباراة الأصعب هي مواجهة الاتحاد والتعاون، والفائز في تلك المباراة لن يكون مفاجأة".

المباريات التالية

ليرد محمد نور قائلًا: "الخليج والهلال سيحدث بها مفاجأة وقد تنتهي بالتعادل وسيوقف سلسلة انتصارات الهلال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويواجه الهلال نظيره الخليج، بينما سيلعب الاتحاد ضد التعاون مساء اليوم الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين