"لن يلحق بديربي الهلال" .. نجم النصر يغيب عن كأس السوبر السعودي

ضربة جديدة لنادي النصر قبل السوبر..

في ضربة جديدة.. تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024.

النصر يواجه الهلال، في الثامن من أبريل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة الاتحاد والوحدة، في المشهد الختامي للمسابقة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، لا يزال النجم الدولي السعودي عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق النصراوي، يُعاني من الإصابة التي لحقت به، خلال الأيام القليلة الماضية.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن العمري سيغيب عن مباراة النصر أمام ضمك، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى كأس السوبر.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه ضمك، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وهي المباراة الأخيرة قبل ديربي الهلال.