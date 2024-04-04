"يكيد البليهي حتى مع غياب الأهلي" .. شقيق نجم الهلال يثير الجدل بناديه المفضل في السوبر

مفاجأة جديدة من شقيق علي البليهي قبل انطلاق السوبر..

أثار خالد، شقيق النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع السعودي، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس السوبر.

الإمارات العربية المتحدة تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024؛ بمشاركة أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

الهلال يواجه نادي النصر، في الثامن من أبريل 2024، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة الاتحاد والوحدة، في المشهد الختامي للبطولة.

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وفي هذا السياق.. ظهر شقيق البليهي، وهو يرتدي ملابس عليها "شعار" نادي النصر؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام الزعيم الهلالي.

خالد البليهي قام برفع إصبع يده مشيرًا بـ"الإعجاب" أو "الموافقة"؛ ردًا على أحد متابعيه من جماهير قلعة العالمي، الذي قال "السوبر لا يروح".

المثير في الأمر.. أن خالد معروف بحبه الكبير للنادي الأهلي السعودي؛ ولكن على ما يبدو أنه أصبح يشجع كل أندية المملكة المنافسة للهلال، كيدًا في شقيقه علي البليهي؛ حيث قام بدعم النصر في غياب قلعة الراقي، ببطولة كأس السوبر.