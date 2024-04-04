تطورات حاسمة تقرب الهلال من التعاقد مع نجم المغرب!

اسم جديد على أبواب دوري روشن السعودي..

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يبدو أن الميركاتو الصيفي القادم، في المملكة العربية السعودية؛ سيكون ساخنًا للغاية، مع تزايد ارتباط أسماء العديد من النجوم العالميين، بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة مع انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، مساء اليوم الخميس، يرحب العملاق الفرنسي مارسيليا، بـ"بيع" عقد متوسط ميدانه المغربي عز الدين أوناحي إلى السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الصحيفة الفرنسية الشهيرة كشفت عن أن قرار مارسيليا؛ يأتي بعد أن فشل أوناحي في إثبات نفسه مع الفريق، على الرغم من تألقه الكبير مع منتخب المغرب، في بطولة كأس العالم الماضية "قطر 2022".

وأوضحت أن النجم المغربي، يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية السعودية؛ وعلى رأسها الهلال، الذي حاول التعاقد مع اللاعب، في الميركاتو الصيفي الماضي، دون أن ينجح في ذلك.

ومن ناحيته.. تواصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، مع مواطنه عز الدين أوناحي خلال الساعات الماضية؛ حيث امتدح له "المشروع السعودي" الكبير؛ حسب ما ذكرته نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن بونو انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من إشبيلية الإسباني؛ حيث يساهم في كتابة التاريخ مع الزعيم حاليًا، بتحقيق 31 انتصارًا متتاليًا؛ وهو رقم قياسي جديد في عالم الساحرة المستديرة.

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