أخبار الهلال اليوم | سخرية من النصر .. وجيسوس على رادار فلامنجو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | لا للاعبي الهلال والمعيوف ومفاجأة "غير متوقعة" من الأهلي .. محمد العويس يختار تشكيل الأفضل من دوري روشن

كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، عن اختياراته لتشكيل الأفضل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، والتي شهدت بعض المفاجآت. "اقرأ التفاصيل"

شرط تركي آل الشيخ الوحيد للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول" إلى الهلال

في مفاجأة من العيار الثقيل.. كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن "شرطه" الوحيد؛ للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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وداعًا للمباريات الضعيفة .. مقترح لتخليص نجوم أوروبا في دوري روشن السعودي من "أزمتهم الكبرى"

يبدو أن النظام الحالي لدوري روشن السعودي لا يعجب البعض، مما دفعه للتفكير خارج الصندوق، لتشكيل دوري قوي يتناسب مع كم النجوم الذي يزخر بهم. "اقرأ التفاصيل"

"مكيف للبيع وساحة لتجمع النحل" .. جماهير الهلال تسخر من النصر بعد شرط تركي آل الشيخ

تفاعلت جماهير نادي الهلال السعودي سريعًا، مع شرط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بخصوص ملعب "بوليفارد هول". "اقرأ التفاصيل"

تركي آل الشيخ يمنح ملعب "بوليفارد هول" للهلال رسميًا .. ويكشف عن اسمه الجديد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، منح ملعب "بوليفارد هول"، إلى نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"ستُغلق الأبواب في وجوهكم" .. تحذير لحكام أوروبا من العمل في الدوري السعودي!

بعد أن هدأت حدة الأصوات المنددة بانتقال اللاعبين من أندية أوروبا لدوري روشن السعودي، حان موعد تحذير الحكام! "اقرأ التفاصيل"

جورج جيسوس أم لويس كاسترو؟ .. فلامنجو يحسم الجدل ويكشف عن مدربه الأقرب

كشف نادي فلامنجو البرازيلي رسميًا، عن حقيقة التفاوض مع الثنائي البرتغالي جورج جيسوس ولويس كاسترو؛ للتعاقد مع أحدهما، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

بمناسبة إنجازه الأسطوري .. نيمار يخص 78 شخصًا بهدية فريدة من نوعها!

قرر النجم البرازيلي نيمار إظهار شعوره بالامتنان تجاه كل الأشخاص المؤثرين في حياته، بعد نجاحه في تخطي رقم أسطورة بلاده بيليه. "اقرأ التفاصيل"

النصر يتفوق على كبار أوروبا والهلال حاضر .. أكثر أندية اكتسابًا للمتابعين في العالم

لم تلعب الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية السعودية دورًا فنيًا كبيرًا فقط، بل لها دورًا رائعًا في زيادة شعبية تلك الأندية عالميًا، خاصة ناديي النصر والهلال. "اقرأ التفاصيل"

"يجب أن يجدوا حلًا لها" .. مدرب الأخضر السابق يحذر من أزمة مُخيفة تواجه السعودية!

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، عن تطور دوري روشن السعودي خلال السنوات الماضية، محذرًا من أزمة قد تؤثر على الأخضر خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الشباب السابق يكشف عن مفاجآت مدوية في عرض النصر لضم تمبكتي!

كشف خالد الثنيان رئيس نادي الشباب السابق، عن مفاجآت مدوية في العرض الذي تقدم به نادي النصر، من أجل ضم المدافع حسان تمبكتي من صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

رئاسة الهلال وإقالة جيسوس .. ريم عبدالله تفاجئ الجميع!

كشفت الممثلة السعودية ريم عبد الله عن رأيها في فريقها المفضل الهلال تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، متحدثة عن مستقبله مع الفريق، وعن أمنيتها الشخصية مع الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

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