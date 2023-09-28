شرط تركي آل الشيخ الوحيد للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول" إلى الهلال

تركي آل الشيخ يكشف شرطه الوحيد لجماهير نادي الهلال

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن "شرطه" الوحيد؛ للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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جماهير الهلال تطالب منذ ساعات عديدة، بتخصيص ملعب "بوليفارد هول" الرائع، والمملوك للهيئة العامة للترفيه، لاستقبال مباريات الفريق الأزرق، والذي لا يملك استاد خاص به، حتى الآن.

وطالب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، جماهير نادي الهلال، بتحويل هاشتاج "BigTime#" وهو شعار "Slogan" موسم الرياض؛ ليصبح الترند رقم 1 عالميًا.

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وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه: "إذا شوفت الهاشتاج (ترند)، بيسهل كثير المفاوضات مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، على الملعب".

وأكد تركي آل الشيخ، على أن هذا الهاشتاج، إذا أصبح الترند الأول عالميًا، سيكون هناك مفاجأة؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن ملعب "بوليفارد هول" المكيف، والذي سيحتضن مباريات موسم الرياض، بمشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، يتسع لـ26 ألف متفرج، مع منصة رئيسية تتحمل 350 شخصًا و20 كابينة "VIP"، بالإضافة إلى أنه مغطى بـ"سقف إلكتروني"، لإغلاقه عند المطر.

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