"ستُغلق الأبواب في وجوهكم" .. تحذير لحكام أوروبا من العمل في الدوري السعودي!

تحذير من "صاحب خبرة في السعودية" من العمل في دوري روشن!

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بعد أن هدأت حدة الأصوات المنددة بانتقال اللاعبين من أندية أوروبا لدوري روشن السعودي، حان موعد تحذير الحكام!

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خلال الميركاتو الصيفي المنقضي ملأ بعض الأوروبيين الساحات الإعلامية بتحذيرات للاعبين من الانتقال للسعودية، ومن انتقل تم التقليل منه، فيما وقفت فئة ليست بالقليلة مدافعة عن النهضة السعودية وأحقية الجميع في المنافسة.

وخلال الساعات الماضية، وبحسب مزاعم صحيفة "تايمز" البريطانية فإن مسؤولي الكرة السعودية يستهدفون حاليًا تفريغ عدد من حكام أوروبا للعمل في دوري روشن، خاصةً من الدوري الإنجليزي.

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وهنا خرج مارك كلاتنبرج؛ الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ورئيس لجنة الحكام الأسبق في الدوري السعودي، لتحذير زملائه من اتخاذ خطوة الانتقال لشبه الجزيرة العربية..

كلاتنبرج قال، خلال تصريحاته لصحيفة "تايمز": "اعتراضي على تفريغ حكام معينين من أوروبا للعمل في السعودية نابع من عدم قدرتي على تخيل أن أحدهم يمكنه التخلي عن العمل في دوري أبطال أوروبا أو يورو أو كأس العالم، من يفعل ذلك هم فقط من يكونون في نهاية مسيرتهم.

"عملت من قبل في السعودية اعتقادًا مني أنها لن تقف عائقًا أمام ذهابي للتحكيم في كأس العالم أو في أي من البطولات الأوروبية، لكن الاتحادان الدولي والأوروبي أصرا على أن يعاملاني كحكم سعودي وأنني سأخذ مكان مستحق لأحد حكام أوروبا!".

يذكر أن الدولي الإنجليزي السابق عمل في السعودية خلال الفترة من فبراير عام 2017 وحتى أكتوبر 2018م.

SHAHID