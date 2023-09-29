بمناسبة إنجازه الأسطوري .. نيمار يخص 78 شخصًا بهدية فريدة من نوعها!

مجموعة خاصة لها قيمة مختلفة عند لاعب الهلال

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قرر النجم البرازيلي نيمار إظهار شعوره بالامتنان تجاه كل الأشخاص المؤثرين في حياته، بعد نجاحه في تخطي رقم أسطورة بلاده بيليه.

لاعب الهلال السعودي أصبح هو الهداف التاريخي للبرازيل بعد أن تجاوز 77 هدفًا وهو الرقم الذي كان يحمله بيليه، حيث سجل الهدفين 78 و79 لينفرد بهذا اللقب في سماء منتخب السيليساو.

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وبعد تحقيق هذا الرقم القياسي المذهل، أراد نيمار أن يقوم بلفته مع 78 شخصًا كان لهم التأثير الأكبر على مسيرته الرياضية منذ أن كان عمره 18 سنة فقط.

شركة "Puma" للملابس الرياضية التي يرتدي منتجاتها النجم البرازيلي، قامت بتصميم حذاء "NJR78 Future" بمناسبة الإنجاز التاريخي لنجم الهلال.

ويتميز الحذاء بلونه الأبيض ومساميره الذهبية على عشرة رسومات تمثل اللحظات الأهم في مسيرة نيمار، مثل المحطة التي كان يستقل فيها الحافلة للتدريب والبطولة التي فاز بها عندما كان صغيرًا وكذلك هدفه الأول مع المنتخب.

وقالت الشركة في بيانها عن هذا الحذاء:"نيمار اختار مجموعة خاصة تضم العائلة والأصدقاء والمدربين وزملائه الحاليين والسابقين وأساطير البرازيل، وجميعهم سيحصلون على رقم الحذاء الذي يتوافق مع الأهداف التي سجلها النجم البرازيلي".

ومن جانبه شارك أندير هيريرا زميل نيمار السابق في باريس سان جيرمان ولاعب أتلتيك بيلباو الحالي، لحظات حصوله على هذه الهدية برسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" جاء فيها:"أفضل هدية يا صديقي، لقد صنعت التاريخ وأشكرك من أعماق قلبي لأنك تتذكرني".

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يذكر أن نيمار اختار بعض النجوم الآخرين وأبرزهم كاكا، رونالدو نازاريو، إيلانو، إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الحالي والمهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا.

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