تركي آل الشيخ يمنح ملعب "بوليفارد هول" للهلال رسميًا .. ويكشف عن اسمه الجديد

قرار رسمي من المستشار تركي آل الشيخ

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، منح ملعب "بوليفارد هول"، إلى نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي.

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آل الشيخ اشترط على جماهير الهلال، إيصال هاشتاج "BigTime#" للترند الأول عالميًا؛ من أجل السماح للفريق الأزرق، بخوض مبارياته على ملعب "بوليفارد هول"، المملوك لهيئة الترفيه.

وبعد استجابة الجماهير الهلالية، وإيصال الهاشتاج للترند العالمي.. أكد معالي المستشار، على أن ملعب "بوليفارد هول"، أصبح تحت تصرف نادي الهلال، ومجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل.

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وكشف آل الشيخ في مقطع فيديو مع بن نافل، عن أن اسم الملعب الجديد، والذي سيخوض عليه الزعيم "مبارياته"؛ سيكون "Kingdom Arena"، على أن يتم تسليمه للفريق الأزرق، بداية من يناير 2024.

وأعرب تركي آل الشيخ، عن أمنيته بأن يشهد هذا الملعب، العديد من الإنجازات الهلالية، وأن يتوّج عليه الفريق الأول لكرة القدم بـ"البطولات"، مثلما فعل في الاستادات الأخرى.

ومن ناحيته.. تفاعل بن نافل مع قرار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "محيط الرعب من جديد"؛ في إشارة إلى المسمى القديم لملعب جامعة الملك سعود، والذي احتضن مباريات الفريق، في الفترة من 2017 إلى 2020، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي.

جدير بالذكر أن ملعب "بوليفارد هول" المكيف أو "Kingdom Arena"، والذي سيحتضن مباريات موسم الرياض، بمشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، يتسع لـ26 ألف متفرج، مع منصة رئيسية تتحمل 350 شخصًا و20 كابينة "VIP"، بالإضافة إلى أنه مغطى بـ"سقف إلكتروني"، لإغلاقه عند المطر.

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