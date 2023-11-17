أخبار الهلال اليوم | حقيقة رغبة آرسنال لضم نيفيش .. ورسالة إلى النصراوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بالأرقام | رونالدو وتاليسكا اكتسحا الجميع .. أفضل ثنائيات الدوري السعودي تهديفيًا

يقدم ثنائي نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، موسمًا استثنائيًا رفقة فريقهما، لينجحا في التفوق على كل الثنائيات المتواجدة في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

رسالة للنصراوية .. "أتفهم حالتكم، لكن لن نغير التاريخ لأجلكم .. كفاكم ضجيجًا"

وجه الناقد الرياضي عيسى الروقي رسالة استفزازية لاذعة لجماهير النصر طالبهم خلالهما بالكف عن إحداث الضجيج بالحديث عن التاريخ والبطولات. "اقرأ التفاصيل"

صفقة ضخمة .. ثنائي عالمي يتنافس على "مقعد" نيمار في الهلال

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، حددوا "بديل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من الإصابة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | آرسنال يكشف حقيقة التفاوض مع الهلال لـ"ضم" روبن نيفيش

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، حقيقة التفاوض مع الهلال السعودي؛ للتعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

صدمة .. الهلال يعلن رسميًا معاناة سالم الدوسري من 3 إصابات دفعة واحدة

وجّه نادي الهلال السعودي، صدمة كبرى إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بشأن النجم الدولي سالم الدوسري، قبل المباريات الحاسمة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | استبعاد ثنائي الهلال والنصر من منتخب السعودية لـ"الإصابة" .. واستدعاء نجم الأهلي

استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ثنائي جديد من قائمة الأخضر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"سون هيونج مين في الصورة" .. خطة الهلال تحسم جدل التعاقد مع لاعب آسيوي

يترقب عشاق نادي الهلال السعودي، صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة "غير متوقعة" في مصير مشاركة سالم الدوسري بديربي الهلال والنصر

رفض مسؤولو نادي الهلال، الكشف عن مصير مشاركة النجم الدولي سالم الدوسري من عدمها، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

"هناك حزن هلالي لأن النصر سيلعب دوري أبطال أوروبا!"

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعتزم تقديم دعوة إلى نادي النصر، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا. "اقرأ التفاصيل"