رسميًا | آرسنال يكشف حقيقة التفاوض مع الهلال لـ"ضم" روبن نيفيش

هل يرحل روبن نيفيش إلى آرسنال؟

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كشف نادي آرسنال الإنجليزي، حقيقة التفاوض مع الهلال السعودي؛ للتعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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تقارير صحفية زعمت في اليومين الماضيين، دخول آرسنال في منافسة شرسة مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ للتعاقد مع نيفيش، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وفي هذا السياق.. نفى دان تولهورست، المتحدث الرسمي باسم آرسنال، دخول مسؤولي النادي الإنجليزي، في أي مفاوضات؛ من أجل ضم نجم الهلال.

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وأكد تولهورست في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، على أن كل ما يتردد بشأن اهتمام آرسنال، بالتعاقد مع نيفيش، مجرد تكهنات من وسائل الإعلام.





وشدد المتحدث الرسمي، على أن سياسة النادي الإنجليزي؛ هي عدم الحديث نهائيًا، عن لاعبين يمتلكون عقودًا مع أندية أخرى.

نيفيش البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ55 مليون يورو.

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