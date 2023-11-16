"سون هيونج مين في الصورة" .. خطة الهلال تحسم جدل التعاقد مع لاعب آسيوي

جديد صفقات نادي الهلال "المرتقبة" في الميركاتو الشتوي القادم

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يترقب عشاق نادي الهلال السعودي، صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى تأهله لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، على صعوبة تعاقد الزعيم الهلالي، مع لاعب آسيوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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الدبيخي كشف في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، عن أن جميع اللاعبين الآسيويين، الذين ينالون إعجاب الهلال، يتواجدون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" فقط.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أندية هؤلاء اللاعبين؛ ترفض الاستغناء عنهم، في الميركاتو الشتوي، ويفضلون الانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

وأوضح الدبيخي، أنه بعيدًا عن نجوم الدوري الإنجليزي، لا يوجد أي اسم آخر يلفت نظر الإدارة الهلالية؛ لذلك من الصعب أن يضم الزعيم "لاعب آسيوي"، في يناير 2024.

جدير بالذكر أن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ أقوى الأسماء الآسيوية، التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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