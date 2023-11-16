رسالة للنصراوية .. "أتفهم حالتكم، لكن لن نغير التاريخ لأجلكم .. كفاكم ضجيجًا"

استفزاز لاذع لجمهور النصر

SHAHID

وجه الناقد الرياضي عيسى الروقي رسالة استفزازية لاذعة لجماهير النصر طالبهم خلالهما بالكف عن إحداث الضجيج بالحديث عن التاريخ والبطولات.

الجدال بين إعلاميي ومشجعي الهلال والنصر حول عدد بطولات كل فريق وإنجازاته لا يتوقف أبدًا في السعودية، وما ساعد على استمراره عدم وجود توثيق رسمي حتى الآن لتاريخ البطولات السعودية وعدد ألقاب كل نادٍ.

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الروقي أكد خلال منصة إكس تفهمه لحالة "الفقر" التي يعيشها جمهور النصر على صعيد البطولات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني تغيير التاريخ تعاطفًا معهم.

وأضاف "متفهم جدًا لحالة الشح في البطولات والفقر التاريخي الكبير الذي يشعر به مشجعي وإعلاميي النصر ولكن هذا لا يجعلنا نغير التاريخ تعاطفًا معهم. وبالتالي نقول لهم أن كأس فيصل 2008 ليست بطولة فريق أول، والبطولة العربية أعلن رئيس الإتحاد العربي أنها ودية، وتصفيات المناطق مرحلة من بطولة. بدون ضجيج الله يسعدكم".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه النصر في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي يوم الأول من ديسمبر القادم.

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