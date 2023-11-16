مفاجأة "غير متوقعة" في مصير مشاركة سالم الدوسري بديربي الهلال والنصر

تطورات جديدة في إصابة سالم الدوسري قبل ديربي الهلال والنصر

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رفض مسؤولو نادي الهلال، الكشف عن مصير مشاركة النجم الدولي سالم الدوسري من عدمها، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

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الهلال يستضيف النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقبل الديربي.. أعلن الزعيم الهلالي، معاناة سالم من 3 إصابات دفعة واحدة؛ وسط تأكيدات من أغلب المصادر، على غيابه أمام قلعة العالمي.

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لكن.. الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، زفّ بشرى سارة إلى الجماهير الهلالية؛ بشأن مشاركة النجم الدولي، في الديربي المرتقب.

أباعود قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "حسب مصادري.. سالم الدوسري سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الهلال، في الديربي".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن سالم تفاجأ صباح يوم الخميس، بتورم أحد أصابع قدمه؛ حيث أجرى أشعة وفحوصات، أكدت عدم تعرضه للكسر.

وكشف عبد الرحمن أباعود، عن أن هذا التورم، بالإضافة إلى إصابتي الركبة والمفصل، يحتاجون إلى 10 أيام تقريبًا، قبل أن يستطيع اللاعب، المشاركة في التدريبات.

وبناءً على ذلك؛ سيدخل الدوسري تدريبات الهلال، قبل يومين أو ثلاثة من ديربي النصر الكبير؛ ليكون جاهزًا للمشاركة في المباراة بالكامل أو جزء منها على الأقل.

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