أخبار الهلال اليوم | حقيقة راتب ميتروفيتش مع الزعيم .. وهل سيرحل قادة الزعيم الأربعة؟

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 25 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 25 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"يتقاضى 1.9 مليون ريال في الأسبوع" .. إعلامي يكشف حقيقة راتب ميتروفيتش مع الهلال!

أثار الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الجدل بين الجماهير، حول الراتب الذي يتقاضاه في قلعة الزعيم، والذي صرّحت به شبكة "سكاي سبورتس"، في حوار مع ميتروفيتش وروبن نيفيز حول تجربة اللعب في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال أم النصر" .. تلميح مثير من بغداد بونجاح عن ناديه القادم في الدوري السعودي!

لا يزال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الهداف التاريخي لفريق الكرة بنادي السد، يرفض الإفصاح عن العرض السعودي، الذي يفاوضه من أجل الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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أزمة تذاكر تحاصر جماهير الهلال قبل لقاء الوحدة .. ورابطة الأندية تتوصل لحل وسط

تواجه مباراة الهلال أمام الوحدة، المقررة بعد غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين، مصيرًا غامضًا يتعلق بمكان إقامتها. "اقرأ التفاصيل"

روبن نيفيش: هذا ما يميز الهلال السعودي عن أندية البريميرليج!

كشف البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، عن الفوارق التي شعر بها بعد انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الضحية الأولى .. الهلال يعرض محترفه للبيع على أندية البرازيل

تخطط إدارة الهلال خلال الفترة المقبلة، إلى إحداث تغييرات على مستوى قائمة الفريق من أجل تفريغ أماكن للتعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية. "اقرأ التفاصيل"

"جدل بسبب لقطة الكأس" .. وليد الفراج يثير الشكوك حول رحيل قادة الهلال الأربعة

تساءل الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن لقطة أثارت جدلًا في ليلة احتفالية الهلال بلقب دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

رغم أنباء نقلها .. مفاجأة جديدة بشأن مواجهة الهلال والوحدة في ختام دوري روشن

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن نقل مباراة الهلال ضد الوحدة بختام دوري روشن السعودي من مكة المكرمة، بسبب بدء موسم الحج خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بعلامة النصر.. نجم الهلال يوجه رسالة ودليل طبي على جاهزيته لنهائي كأس الملك!

وجه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة طمأنينة إلى جماهير الزعيم، بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

منافسة أوروبية شرسة للتعاقد مع سعود عبدالحميد .. وأول تحرك من الهلال!

اشتعلت منافسة أوروبية شرسة؛ للتعاقد مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

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