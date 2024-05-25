"الهلال أم النصر" .. تلميح مثير من بغداد بونجاح عن ناديه القادم في الدوري السعودي!

بغداد بونجاح يكشف عن مفاجآت أخرى حول الوجهة الجديدة..

لا يزال الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الهداف التاريخي لفريق الكرة بنادي السد، يرفض الإفصاح عن العرض السعودي، الذي يفاوضه من أجل الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

المهاجم الجزائري الذي سجل 201 هدف بقميص السد، اختتم مسيرته مع الفريق بالتتويج بلقب كأس أمير قطر، للمرة التاسعة عشر في تاريخ الزعيم، بعد الفوز على قطر بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال بونجاح، عبر برنامج "المجلس"، إن المحادثات كانت من قِبل إدارة نادي السد، لتجديد عقده لمدة موسم آخر، ولكنه أراد أن يغير الأجواء، ويخوض تحديًا جديدًا، بعد 9 سنوات قضاها بين أرجاء النادي.

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وأكد بونجاح أن تلقى عرضين من الدوري السعودي، دون نفي أن يكون الشباب أحد العرضين، ولكنه رفض الإفصاح عن النادي الآخر، مكتفيًا بوصفه بـ"المفاجأة".

وتم سؤال بونجاح بشأن ما إذا كان النادي السعودي الآخر من العاصمة الرياض، ليرد بالإيجاب، ويضيف أن هناك قرب في المراكز، ليثير الشكوك حول ما إذا كان العرض الثاني من الهلال أو النصر، فيما أكد أن نادي الغرافة القطري لم يفاوضه.

وتوج بونجاح بالعديد من الألقاب مع السد، بين دوري نجوم قطر (4 مرات)، وكأس سمو الأمير (3 مرات)، كما تصدر قائمة هدافي الدوري 3 مرات، وحقق رقمًا تاريخيًا في موسم 2018-2019، بعدما فاز بجائزة الهداف، مسجلًا 39 هدفًا.